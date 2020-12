Johnson en Von der Leyen dineren, maar wie schenkt water bij de wijn?

Tijdens een etentje in Brussel overlegt de Britse premier Boris Johnson vanavond met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De twee moeten de weg vrij maken voor een brexit-akkoord. De vraag is of er water bij de wijn zal worden geschonken.

Want de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU willen maar niet vlotten. Een deal loopt steeds vast op drie onderwerpen: de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, eerlijke concurrentie en de vraag welke maatregelen je mag nemen om de ander te straffen als de regels worden overtreden.

Onze correspondenten analyseren de laatste hordes naar een brexit: