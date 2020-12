'Alles moet meezitten om te overwinteren en dat zat het duidelijk niet'

Ten Hag: 'Alles moet meezitten wil je overwinteren en dat zat het duidelijk niet' - NOS

Dat laatste procentje. Een procentje geluk, een beetje kwaliteit in de afronding op beslissende momenten. Dat was waaraan het Ajax ontbrak in de groepsfase van de Champions League, volgens trainer Erik ten Hag. "Alles moet meezitten, wil je overwinteren en dat zat het duidelijk niet", aldus Ten Hag. "Dat begon met het geblesseerd uitvallen van Mohammed Kudus en het missen van grote kansen tegen Liverpool en heeft zich daarna doorgezet."

Ten Hag; "We hebben in de wedstrijden tegen Liverpool en Atalanta de beste kansen op 1-0 gecreëerd. Vandaag was hetzelfde verhaal. Die eerste kans komt natuurlijk veel te laat in de wedstrijd, maar wij geven niets weg en creëren de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. En die moet erin, maar dat laatste procentje ontbreekt." Kapitale misser Klaassen De kans waarover Ten Hag het had, was een moment in de 75ste minuut, toen Davy Klaassen vrij mocht inschieten maar de bal recht op de uitkomende doelman Pierluigi Gollini mikte. Een kapitale misser, bleek later. Zowel sportief als financieel: een zege op Atalanta had Ajax behalve een plek in de achtste finales ook nog eens minimaal 12 miljoen euro opgeleverd.

Davy Klaassen miste een kwartier voor tijd dé kans op 1-0 - ANP

"Je zag dat zij niet kwamen om een doelpunt te maken. Dan weet je dat je niet veel kansen krijgt en de kansen die je wel krijgt, moeten erin. Die van mij zeker, dat klopt", stak Klaassen de hand in eigen boezem voor de camera van SBS 6. Verrast door Atalanta's tactiek Dat Atalanta compact verdedigde en loerde op de counter kwam als een verrassing in het Ajax-kamp. "Ik had verwacht dat ze aanvallender zouden spelen", gaf Ten Hag toe. "Onze spitsen stonden te geïsoleerd."

En Klaassen: "Het plan was: niet je hoofd verliezen en kamikaze gaan spelen en van daaruit kansen creëren. Dat hebben we te weinig gedaan. Ja... gewoon klote. Dan komt ook nog die rode kaart voor Ryan Gravenberch erbij en wordt het nog lastiger." Volgende halte: Europa League Wat Ajax rest is een vervolg in de Europa League, met enkele mooie mogelijke tegenstanders als AS Roma, Manchester United en Arsenal, maar verder op alle vlakken het zielige broertje van de Champions League. Doelman André Onana benadrukte dan ook vooral dat Ajax had gemikt op een vervolg op het hoogste podium. "Natuurlijk is de Europa League een mooi toernooi, maar we willen allemaal Champions League spelen. We hebben er ook alles aan gedaan, maar hebben het niet gered."

André Onana baalt van de 0-1 van Atalanta-spits Luís Muriel - ANP

Gevraagd of Ajax kans maakte op de eindzege in het tweede Europese clubtoernooi, kon Onana niet anders dan positief antwoorden. "Natuurlijk is het mogelijk, met de spelers en de kwaliteit die wij hebben." "Maar het wordt heel lastig, er doen een aantal hele goede teams mee. We zullen het zien."