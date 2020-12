'Zeldzame reactie op vaccinatie onvermijdelijk', Britten melden eerste geval

Mensen met een geschiedenis van ernstige allergische reacties op medicijnen, voedsel of vaccinaties moeten voorlopig geen Pfizer/BioNTech-vaccinatie krijgen. Die oproep doet het Britse medicijnagentschap MHRA nadat twee ingeënte personen een allergische reactie hadden gekregen, schrijven Britse media.

Het tweetal is behandeld en maakt het goed. De complicatie trad op vlak na toediening van het vaccin, waarmee het Verenigd Koninkrijk dinsdag is begonnen. Het gaat volgens kenners om een heftige allergische reactie, maar niet van de hoogste categorie en goed behandelbaar.

Eerste melding

Het is voor het eerst dat er een allergische reactie is gemeld na toediening van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Er staat bijvoorbeeld niets over vermeld in het pas verschenen en overwegend lovende rapport van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA over het middel. Ook het Europese agentschap EMA is zeer positief over het vaccin, zegt de directeur vandaag tegen Nieuwsuur.

De Britse MHRA onderzoekt nog of de allergische reactie echt is veroorzaakt door de prik tegen het coronavirus. Maar omdat het vaccinatieprogramma in het VK al in volle gang is, wordt het zekere voor het onzekere genomen.