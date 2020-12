Toezichthouder VS: Facebook heeft monopolie, moet Instagram en WhatsApp afstoten

De Amerikaanse toezichthouder FTC en 46 Amerikaanse staten beschuldigen Facebook van een illegaal monopolie op de markt van sociale media. Om dat te doorbreken moet het bedrijf zijn twee belangrijkste dochterbedrijven afstoten: Instagram en WhatsApp.

Volgens de partijen is er sprake van een "systematische strategie" waarbij het platform mede door het kopen van die diensten kon voorkomen dat zij een dreiging zouden worden voor de monopoliepositie van het sociale netwerk. Facebook kocht Instagram in 2012 en WhatsApp twee jaar later.

De FTC gaat een Amerikaanse rechter vragen om Facebook te laten opknippen. Dat betekent zonder twijfel een lange juridische strijd, waarbij Facebook er alles aan zal doen om te voorkomen dat het daadwerkelijk de twee apps zal moeten afstoten. Zowel Instagram als WhatsApp worden gezien als essentiële onderdelen van Facebook die in feite de toekomst van het bedrijf verzekeren.

Verder eist de FTC dat het platform voortaan van tevoren toestemming moet vragen voor nieuwe fusies en overnames. Eerder dit jaar kocht Facebook nog het bekende gifjesplatform GIPHY.