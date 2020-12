Aanklachten in VS: Facebook is te machtig, knip Instagram en WhatsApp eraf

De Amerikaanse toezichthouder FTC en de openbaar ministeries van 46 Amerikaanse staten, de hoofdstad Washington en Guam beschuldigen Facebook in twee aanklachten van een illegaal monopolie op de markt van sociale media. Om dat te doorbreken zou het bedrijf onder meer zijn twee belangrijkste dochterbedrijven moeten afstoten: Instagram en WhatsApp.

Volgens de FTC is er sprake van een "systematische strategie" waarbij Facebook mede door het kopen van de twee apps kon voorkomen dat zij een bedreiging zouden worden voor de monopoliepositie van het sociale netwerk. Facebook kocht Instagram in 2012 voor 1 miljard dollar en WhatsApp twee jaar later voor 19 miljard dollar.

Minder keuzes

Het verwijt is dat de dominantie van Facebook ervoor zorgt dat consumenten minder keuzes hebben, doordat het concurrerende apps minder goed lukt om ertussen te komen en misschien wel een beter alternatief te bieden. Dit heeft ook gevolgen voor adverteerders, die minder keus hebben. Samen met Google is Facebook het grootste online advertentienetwerk.

De FTC gaat een Amerikaanse rechter vragen om Facebook te laten opknippen, zo is te lezen in de aanklacht. Dat betekent waarschijnlijk een lange juridische strijd, waarbij het platform er alles aan zal doen om te voorkomen dat het de twee apps daadwerkelijk zal moeten afstoten.

Zowel Instagram als WhatsApp worden gezien als essentiële onderdelen van Facebook die in feite de toekomst van het bedrijf verzekeren.

Verder eisen de FTC en de staten onder meer dat Facebook hen van tevoren op de hoogte stelt als het in het vervolg een bedrijf wil overnemen. Eerder dit jaar kocht Facebook nog het bekende gifjesplatform GIPHY.

De stappen die vandaag worden gezet, zijn een belangrijk moment in de twee grote onderzoeken van de partijen naar de machtspositie van Facebook. Het bedrijf ligt al veel langer onder een vergrootglas. Dat de FTC nu vraagt om het opdelen van Facebook laat zien dat er veel op het spel staat. Ook de Amerikaanse staten zinspelen op het opknippen van Facebook in hun aanklacht, maar zijn er vager over.

'Krachtig verdedigen'

"Het belangrijkste feit in deze zaak, die de commissie niet noemt in zijn 53 pagina's tellende aanklacht, is dat het deze overnames jaren geleden goedkeurde", zegt Facebooks hoofd juridische Jennifer Newstead in een reactie. "De overheid wil dit nu overdoen en zegt daarmee tegen Amerikaanse bedrijven dat een verkoop nog definitief is."

Volgens Newstead gebruiken consumenten en bedrijven de diensten niet omdat ze dit moeten, maar omdat ze zorgen voor de meeste waarde. "We gaan die keuze krachtig verdedigen."