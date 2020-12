Aanvallend pover Ajax neemt afscheid van de Champions League

Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers moesten winnen van Atalanta om tweede te worden in groep D, maar gingen in eigen huis met 1-0 onderuit.

Atalanta legde daarmee beslag op het tweede ticket voor de knock-outfase achter groepswinnaar Liverpool, dat zijn laatste wedstrijd met 1-1 gelijkspeelde tegen Midtjylland.

Ajax-trainer Erik ten Hag had noodgedwongen twee wisselingen in zijn basiself doorgevoerd. De 18-jarige Brian Brobbey begon in de spits, omdat Lassina Traoré niet fit genoeg was en Lisandro Martínez verving de zieke Daley Blind centraal achterin.

Weinig entertainment

Basisdebutant Brobbey maakte een prima indruk, toonde zich balvast in de duels en deed weinig verkeerd. Maar de sterke spits kon niet voorkomen dat de voetbalfans die eens lekker waren gaan zitten voor een 'aantrekkelijke wedstrijd met veel goals', die Marten de Roon voorspeld had, bedrogen uitkwamen.

Ajax had meer balbezit, maar kwam zeer moeizaam tot kansen. Het gemis van de opbouwend sterke Blind deed zich wat dat betreft voelen. Het was wachten tot de blessuretijd van de eerste helft voor de eerste echte mogelijkheid voor de thuisploeg; Brobbey kopte ongevaarlijk in de handen van doelman Pierluigi Gollini.