Advocaat op hoede voor Wolfsberger: 'Oppassen dat we niet zelfde fouten maken'

Donderdag krijgen de Rotterdammers de kans op revanche in een wedstrijd die ook zal bepalen of Feyenoord Europees overwintert. Alleen een zege helpt de Rotterdammers naar de volgende ronde.

"We hebben heel veel revanchegevoelens, ik kan niet wachten tot het morgen 21.00 uur is", vertelde middenvelder Orkun Kökçü woensdagavond op de persconferentie richting het duel.

"We hebben echt zin in deze wedstrijd, het is alles of niets. We gaan vol voor de overwinning. Iedereen is gretig."

Slecht veld

Zijn trainer hoopt vooral op een ander spelbeeld dan in de voorbije wedstrijden te zien was. "Op de eerste wedstrijd tegen Wolfsberger na hebben we het vrij aardig gedaan in Europa", aldus Dick Advocaat. Feyenoord verloor twee keer, speelde twee keer gelijk en zegevierde in eigen huis met 3-1 tegen CSKA Moskou.

"We moeten wel oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als in de laatste weken, met veel kaarten en een snelle goal tegen, want dan wordt het heel moeilijk", analyseerde de trainer het spel van Feyenoord, in zowel de competitie als de Europa League.

"Defensieve risico's nemen op dit veld, dat kan heel verkeerd aflopen."