PSG en Basaksehir knielen in Champions League als statement tegen racisme

In het stadion van PSG hangen ook meerdere spandoeken tegen racisme. Op de tribunes ligt een groot spandoek met de logo's van beide clubs, met daarbij de tekst 'Nee tegen racisme'. De spelers van beide clubs droegen bij de warming-up shirts met dezelfde tekst.

De wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd dinsdag na dertien minuten gestaakt omdat de vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, een racistische term gebruikt zou hebben gebruikt richting Pierre Webó. De assistent-trainer van de Turkse club had kort daarvoor boos gereageerd op een beslissing van de scheidsrechter.

Toen Webó vervolgens een rode kaart kreeg, protesteerde de Turkse bank over het racistische taalgebruik van de official. De spelers van beide teams verlieten na tien minuten discussiëren met de scheidsrechter het veld.

Rode kaart Webó geschrapt

De rode kaart die Webó kreeg is inmiddels geschrapt. De assistent van Basaksehir mocht daardoor toch op de bank plaatsnemen tijdens de wedstrijd tegen PSG.

Er staat verder niets meer op het spel in het duel. Paris Saint-Germain is al zeker van overwintering in de Champions League en Basaksehir is al uitgeschakeld in Europa. Bij rust was de stand 3-0.