PSG, Basaksehir en Makkelie knielen tegen racisme: 'Dit is een mooi signaal'

Makkelie hoefde niet lang na te denken of hij zou knielen. "Vanmorgen werd bij de meeting al aangegeven dat ze dat wilden gaan doen. Dan doen wij daar natuurlijk aan mee. Wij zijn als arbitrage tegen discriminatie en tegen racisme. Dus ik denk dat dit een heel mooi signaal is", zei de arbiter in Langs de Lijn En Omstreken.

PSG groepswinnaar

Er stond verder weinig meer op het spel in het duel. Paris Saint-Germain was al zeker van overwintering in de Champions League en Basaksehir was al uitgeschakeld in Europa.

PSG kon nog wel groepswinnaar worden als het met ruime cijfers zou winnen van de Turkse hekkensluiter. Dat lukte: de Franse ploeg had in eigen huis geen kind aan Basaksehir en verdrong RB Leipzig naar de tweede plaats.

De Franse kampioen won met 5-1, dankzij drie doelpunten van uitblinker Neymar en twee goals van Kylian Mbappé. Mitchell Bakker scoorde ook in de eerste helft namens de Parijzenaars, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Mehmet Topal maakte de eretreffer voor Basaksehir.

'Nee tegen racisme'

In het stadion van PSG hingen ook meerdere spandoeken tegen racisme. Op de tribunes lag een groot spandoek met de logo's van beide clubs, met daarbij de tekst 'Nee tegen racisme'. De spelers van beide clubs droegen bij de warming-up shirts met dezelfde tekst.

"Ik ben trots op wat we hebben gedaan", zei Mbappé na de wedstrijd. "Dit zegt meer dan woorden."