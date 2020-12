Barcelona maatje te groot voor Champions League-debutant PSV: 4-1

De PSV-vrouwen hebben bij hun eerste Champions League-optreden niet voor een verrassing kunnen zorgen. Tegen grootmacht Barcelona ging de Eindhovense ploeg met 4-1 onderuit.

PSV begon ongelukkig aan het duel op de Herdgang; al in de vierde minuut kwam de Eindhovense ploeg op achterstand. Na een hoge voorzet van rechts greep PSV-keeper Sari van Veenendaal mis, waarna Jennifer Hermoso de 1-0 binnenkopte. Ook de 2-0 was ongelukkig: vlak voor rust schoot PSV-aanvoerder Mandy van den Berg in eigen doel.