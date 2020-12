Alleen De Wit vraagteken voor AZ's 'wedstrijd voor de geschiedenisboeken'

"Het is een wedstrijd die de geschiedenisboeken ingaat", stelt Jansen een dag voor het treffen op de AZ-website. "Dat komt zowel door alle tumult eromheen als de mogelijke plaatsing voor de knock-outs. Er is de afgelopen dagen veel gebeurd, maar ons antwoord ligt op het veld."

Winst, dus overwintering, of verlies en einde van het Europees avontuur; het Europa League-bezoek van AZ aan het Kroatische Rijeka zal sowieso worden bijgeschreven in de clubkronieken.

Met 'alle tumult eromheen' doelt Jansen op het verrassende ontslag van zijn voorganger Arne Slot, die in gesprek is met Feyenoord over een verbintenis voor volgend seizoen. AZ nam de gesprekken hoog op, want sportief was er weinig reden tot klagen in Alkmaar.

Aardige uitgangspositie

Zo liet Slot AZ achter op een aardige uitgangspositie in groep F. Bij winst in Kroatië is plaatsing voor de tweede ronde een feit en getuige de 4-1 zege op Rijeka in Alkmaar, is dat allesbehalve uitgesloten.