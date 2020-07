Bondscoach Koeman vanavond te gast in Studio Sport

Bondscoach Ronald Koeman schuift vanavond aan in de uitzending van Studio Sport, om 19.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app. Koeman gaat met presentator Sjoerd van Ramshorst in gesprek over de hervatting van de voetbalcompetities.

Ook Oranje mag weer aan de bak: op 4 september treedt het elftal van Koeman aan tegen Polen in de Nations League en drie dagen later komt Italië op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De bondscoach blikt vooruit op die duels en praat over de terugkeer van Arjen Robben op de Nederlandse voetbalvelden. De vleugelaanvaller is komend seizoen te bewonderen in het shirt van zijn oude liefde FC Groningen.

Formule 1 is terug

Daarnaast is er een samenvatting te zien van de Formule 1-race in het Oostenrijkse Spielberg, de eerste van het wegens de coronapandemie verlate seizoen. Oud-coureur Jan Lammers is in de studio voor de analyse van de race op de Red Bull Ring.

Er zijn beelden van de Duitse bekerfinale tussen landskampioen Bayern München en het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en in België stappen de wielrenners weer op de fiets in de GP Vermarc. Hoe het eraan toegaat in die kermiskoers is ook te zien vanaf 19.00 uur.