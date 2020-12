Genoeg vaccins besteld om voor 1 juli meeste Nederlanders te vaccineren

Het kabinet heeft, via de Europese Unie, zes verschillende vaccins besteld. Of al die vaccins ook beschikbaar komen, hangt af van de vergunning die het Europees medicijnagentschap EMA moet afgeven.

Als alle bestelde vaccins worden goedgekeurd, zijn er in de eerste helft van volgende jaar voldoende vaccins om 12 miljoen Nederlanders te vaccineren. Dat blijkt uit cijfers die minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daaruit wordt voor het eerst duidelijk wat de toezeggingen zijn van farmaceutische bedrijven over het moment van levering.

Overigens zal het vaccinatieprogramma pas op z'n vroegst op stoom komen in februari. In januari zullen er in het gunstigste geval een half miljoen Nederlanders kunnen worden ingeënt. Mocht AstraZeneca een vergunning krijgen, dan zouden het aantal gevaccineerden in februari snel kunnen oplopen.

In totaal zijn er ongeveer 14 miljoen volwassenen in Nederland. Als alle vaccins effectief blijken te zijn en de leveringen doorgaan, zou bijna deze hele groep dus voor 1 juli gevaccineerd kunnen zijn. Veel zal afhangen van de goedkeuring van het vaccin van AstraZeneca en van Janssen, die hebben toegezegd het eerste half jaar voor 8 miljoen Nederlanders vaccins te kunnen leveren.

Tot dusver hebben alleen Pfizer/BioNTech en Moderna een vergunning aangevraagd. Het verzoek van AstraZeneca wordt nog voor de Kerst verwacht. Van de andere vaccins is het nog onduidelijk of ze überhaupt effectief gaan zijn.

Niet alle geleverde vaccins worden ook echt gebruikt. Het RIVM houdt rekening met verspilling van zo'n 10 tot 20 procent, zei Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie covid-19, vandaag in de Tweede Kamer. Dat komt doordat het vaccin slechts vier à vijf dagen houdbaar is in de koelkast en niet zeker is of mensen die een oproep krijgen ook komen opdagen.

Er zijn 25 miljoen naalden en spuiten besteld. Dat is genoeg om alle volwassen Nederlanders te vaccineren. De eerste leveringen van deze materialen vinden volgens De Jonge nu al plaats.

De eerste vaccins worden geleverd aan zorgmedewerkers. Het kabinet denkt dat driekwart van hen, mede door de grote impact van covid-19 op de samenleving, een vaccin zou willen. Deze maand start een overheidscampagne om mogelijke twijfels over vaccinatie bij mensen weg te nemen.