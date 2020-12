Vertrek parlement bij renovatie Binnenhof niet nodig, blijkt uit onderzoek

Onderzoek naar de historische fundering van een van de gebouwen van het Binnenhof - ANP

Kamerleden, hun medewerkers en ambtenaren hoeven niet weg bij de renovatie van de Tweede Kamer. Een onafhankelijk onderzoek concludeert dat een gebouw voor gebouw-opknapbeurt, een gefaseerde renovatie, meer dan 90 miljoen euro goedkoper is en niet veel langer duurt. "Een gefaseerde uitvoering is zeer goed mogelijk", stelt BBC Bouwmanagement, die zo'n aanpak ook "prefereert". Het onderzoek is gedaan op verzoek van het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer. Er is al enige tijd een stevige discussie over de beste aanpak van het achterstallig onderhoud op het Binnenhof, zoals het aanleggen van nieuwe elektrische bedrading en computerkabels, betere ventilatie, dubbel glas en het vervangen van rookmelders.

Het kabinet heeft in 2015 gekozen voor een renovatie in één keer. Dat betekent dat de Tweede Kamer voor zeker 5,5 jaar verhuist naar een opgeknapt kantoorgebouw bij het Centraal Station in Den Haag. Het complete Binnenhof wordt afgesloten en ook de Eerste Kamer, de Raad van State en de werknemers op het ministerie van Algemene Zaken, onder wie premier Rutte, moeten elders gaan werken. Het vertrek van het Binnenhof staat voor volgend jaar zomer gepland. In oktober leidde staatssecretaris Knops de pers rond in het nieuwe onderkomen. Van uitstel wilde hij toen niets weten:

Knops wil geen uitstel verhuizing Tweede Kamer naar nieuw onderkomen - NOS

Verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gelooft in een spoedig vertrek en renovatie van de historische gebouwen in de Haagse binnenstad in één keer, omdat het minder overlast zou geven, goedkoper is, sneller en veiliger. Ook is al een voormalig ministerie voor 161 miljoen euro omgebouwd om ter vervanging als Tweede Kamer te functioneren.

De verbouwing In 2015 stemde de Tweede Kamer in met het kabinetsplan het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Nederland kwam uit een economische crisis en koos voor de goedkoopste optie: een "sobere en doelmatige" verbouwing voor 475 miljoen euro. Een gefaseerde, stapsgewijze verbouwing zou 600 miljoen euro kosten en dertien jaar langer duren. De renovatie is nodig vanwege groot achterstallig onderhoud.