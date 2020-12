Uitschakeling De Vrij met Inter • Real en Atlético verzaken niet

Groep A:

Bayern München-Lokomotiv Moskou

Red Bull Salzburg-Atlético Madrid

Bayern is al zeker van de groepswinst, terwijl Salzburg en Atlético om de tweede plaats strijden. De Oostenrijkers moeten winnen.

Groep B:

Real Madrid-Borrussia Monchgenladbach

Internazionale-Sjachtar Donetsk

Het is ongemeen spannend in deze poule. Real Madrid moet winnen van Monchgenladbach om door te gaan in de CL. Internazionale moet eveneens winnen om nog kans te maken op CL-voetbal.

Groep C:

Manchester City-Olympique Marseille

Olympiakos-FC Porto

City en Porto zijn al zeker van de achtste finales, terwijl Olympiakos en Marseille nog een kans hebben op de derde plaats.