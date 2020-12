Real op koers dankzij magische Benzema • De Vrij met Inter op jacht

Voor Feyenoord verliep het Europa League-duel van eind oktober met Wolfsberger AC desastreus. Mede dankzij drie strafschoppen voor de Oostenrijkers werd het in De Kuip 1-4.

Donderdag krijgen de Rotterdammers de kans op revanche in een wedstrijd die ook zal bepalen of Feyenoord Europees overwintert. Alleen een zege helpt de Rotterdammers naar de volgende ronde.

"We moeten wel oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als in de laatste weken, met veel kaarten en een snelle goal tegen, want dan wordt het heel moeilijk", analyseerde trainer Dick Advocaat het spel van Feyenoord, in zowel de competitie als de Europa League.

Advocaat op hoede voor Wolfsberger: 'Oppassen dat we niet zelfde fouten maken'