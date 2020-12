Ajax en Atalanta richting nerveuze ontknoping • Hattrick Neymar in PSG-show

Bijna twee maanden was Josip Ilicic spoorloos. Een periode waarin de wildste verhalen over de Sloveense sterspeler van Atalanta Bergamo de ronde deden. Er werd zelfs getwijfeld of hij ooit nog op het veld zou terugkeren.

Ilicic begint in Amsterdam op de bank tegen Ajax.

Verdwijning Ilicic was mysterie, tegen Ajax is Atalanta's sterspeler er weer