Acht ROC-scholen in Tiel en Geldermalsen dicht na bedreiging

Acht vestigingen van het ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn vanmiddag gesloten, nadat er een bedreiging was binnengekomen. Waaruit die bedreiging bestond, is niet bekendgemaakt. De school zegt de kwestie serieus te nemen. Bij de hoofdlocatie in Tiel staat politie.

"Via ons interne communicatieplatform is een heel vervelend bericht binnengekomen", zegt een woordvoerder van de school tegen Omroep Gelderland. "Het ging om een dreiging. We kunnen hier nu nog niet verder op ingaan. De sluiting is een voorzorgsmaatregel, maar we nemen het wel heel serieus en de politie heeft de zaak in onderzoek."

Enkele honderden leerlingen en medewerkers van de school moesten de gebouwen vanmiddag verlaten. Normaal gesproken zijn er op de acht locaties in totaal zo'n 2500 leerlingen aanwezig. Vanwege het coronavirus waren er nu zo'n 400 leerlingen en medewerkers op school.

De school heeft al aangekondigd morgen weer gewoon open te gaan.