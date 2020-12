Sosha Duysker (Klokhuis) wint stimuleringsprijs voor presentatietalent

Klokhuis-presentatrice Sosha Duysker heeft de Philip Bloemendal Prijs voor jonge, talentvolle journalistieke presentatoren gewonnen. Duysker heeft een cheque van 3500 euro gekregen, die ze mag besteden aan een opleiding om zich verder te ontwikkelen als presentatrice.

Duysker werkt voor Het Klokhuis en Zapplive. De jury roemt haar ontspannen presentatie en inlevingsvermogen in verschillende doelgroepen. "Ze maakt de verbinding met de zaal en de huiskamer gemakkelijk", zei juryvoorzitter en oud-NPO-radiodirecteur Jan Westerhof in het NPO Radio 1-programma Stax&Toine.

Tegen racisme

"Wat overweldigend dit. 2020 is in elk opzicht een bewogen jaar, ook voor mij", reageert Duysker. "Er is veel gebeurd in mijn carrière. Ik ben me veel meer gaan uitspreken tegen racisme." Haar inzending voor de prijs was een video waarin de presentatrice zich uitspreekt over Zwarte Piet. Ze zegt nog meer tegen racisme te willen gaan doen.

Duysker weet nog niet welke opleiding ze met het geld wil gaan doen of welke richting haar carrière in de toekomst opgaat. Vast staat voor haar wel dat ze haar eigen programma's wil gaan maken.