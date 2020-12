Cyberaanval op Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam is doelwit geweest van een cyberaanval. De instelling heeft direct een groot onderzoek ingesteld in samenwerking met onder meer de Nederlandse autoriteiten. Ook het team High Tech Crime van de landelijke recherche is betrokken bij de zaak.

Het is onduidelijk of er gegevens zijn gestolen. Het EMA geeft in verband met het onderzoek geen details over de cyberaanval.

Het EU-agentschap werkt momenteel aan de beoordeling van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, om te bepalen of dat veilig is voor de Europese markt. Het EMA verwacht op 29 december een eindoordeel te kunnen geven. In januari valt dan waarschijnlijk het besluit over het vaccin van Moderna.