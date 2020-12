Europees agentschap zeer optimistisch over Pfizer-vaccin: 'Veilig en werkzaam'

"Als we het vaccin van Pfizer op 29 december goedkeuren, hebben we nog twee dagen nodig om ons besluit in alle landen vertaald te krijgen. Dan kan het dus op 31 december worden uitgerold over de lidstaten", zegt Cooke.

"We zijn steeds meer overtuigd van de testresultaten die ons ter beoordeling voorliggen. Als u mij twee maanden geleden had gevraagd, was ik veel minder overtuigd dan nu", zegt Cooke in een gesprek met Nieuwsuur. Het vaccin van Pfizer laat een hoge effectiviteit zien, van bijna 95 procent op dertigduizend proefpersonen.

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dat moet onder een verhoogde tijdsdruk oordelen over de kwaliteit en veiligheid van coronavaccins. EMA-directeur Emer Cooke is positief over het Pfizer/Biontech-vaccin en verwacht dat haar agentschap de beoordeling uiterlijk 29 december zal afronden.

In Groot-Brittannie is het vaccin al eerder goedgekeurd, maar dat komt volgens Cooke omdat ze in het Verenigd Koninkrijk - net als in de VS - een zogeheten noodprocedure hebben gevolgd. Daardoor heeft het vaccin maar beperkte tijd toegang heeft tot de markt.

Cooke: "Met zo'n noodprocedure kan het veel sneller beschikbaar komen, maar dus slechts voor korte tijd. Wij gaan voor de volledige licentie. Dan duurt goedkeuring langer, want die is veel grondiger op alle details."

Misinformatie

De EMA-directeur is inmiddels ook overtuigd van het minimale aantal bijwerkingen dat is vastgesteld in de testfase van het Pfizer-vaccin. "We moeten het natuurlijk blijven monitoren, ook na goedkeuring, maar de eerste gegevens zien er geruststellend uit. Er zijn geen noemenswaardige bijwerkingen vastgesteld en al helemaal geen ernstige. Ook is er al getest op oudere mensen waardoor we weten dat het bij hen net zo goed werkt als bij jongeren."

Het vaccin van Moderna, dat ook ter beoordeling ligt bij de EMA, krijgt naar verwachting op 12 januari goedkeuring. Het vaccin van Astra Zeneca, waar Nederland met Duitsland en Italië veel vaccins van heeft besteld, zal naar verwachting "heel snel" de testresultaten bij de EMA voorleggen. "Ik verwacht dat we daar nét zo snel goedkeuring aan kunnen verlenen."

Nog nooit was er zoveel aandacht voor de goedkeuring van een vaccin of medicijn. "Omdat er zoveel misinformatie wordt verspreid, benadrukken we waar mogelijk dat er geen enkele concessies worden gedaan aan de veiligheidsprocedures die we normaal hanteren. Ook organiseren we op 11 december een openbare bijeenkomst waarbij burgers vragen kunnen stellen. Want we moeten duidelijk maken dat de wetenschap transparant is en geen concessies doet aan de veiligheid", benadrukt Cooke.