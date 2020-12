Verdachte situatie aan boord van vliegtuig op Schiphol, passagiers uit toestel

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een verdachte situatie in een vliegtuig op luchthaven Schiphol. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. De marechaussee zegt nog geen mededelingen te kunnen doen over de aard van het onderzoek.

Rond 15.00 uur werden verschillende hulpdiensten opgeroepen. Er gingen onder meer ambulances en een traumahelikopter naar de luchthaven. Ook werd om assistentie van de politie gevraagd.

De passagiers hebben het toestel verlaten, meldde de marechaussee om 16.00 uur op Twitter. Een gedeelte van de D-pier is nog afgesloten in verband met het onderzoek.