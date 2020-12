Politie arresteert man in Haarlem vanwege bommelding op Schiphol

De marechaussee onderzoekt op Schiphol een vliegtuig in verband met een bommelding. De vermoedelijke melder is vanmiddag door de politie aangehouden in Haarlem.

Rond 15.00 uur werden verschillende hulpdiensten opgeroepen. Er gingen onder meer ambulances en een traumahelikopter naar de luchthaven. Ook werd om assistentie van de politie gevraagd.

Er zaten al passagiers in het vliegtuig, maar die werden geëvacueerd en een gedeelte van de D-pier werd afgesloten in verband met het onderzoek. Om welk vliegtuig het gaat, is niet bekendgemaakt.