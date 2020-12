Stel al je vragen over het coronavirus

De coronacijfers willen maar niet dalen en versoepelingen voor Kerst zitten er niet in. Wat betekent dat voor jouw plannen voor de feestdagen, wat moet er nu gebeuren? Wat leverert de mondkapjesplicht nu op? En wanneer krijg jij toegang tot dat langverwachte coronavaccin?

Deze en veel meer vragen over covid-19 komen aanstaande maandag aan bod in het NOS-programma Het coronavirus: feiten en fabels. Daarin staan de vragen van het publiek centraal. Die kun je insturen via [email protected] en via de sociale mediakanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #coronavragen. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé leggen de vragen live voor aan deskundigen.

Het coronavirus: feiten en fabels is maandag 14 december om 20.30 uur te zien op NPO 1. Het programma wordt met gebarentolk uitgezonden op digitaal themakanaal NPO Nieuws, bij KPN te vinden op kanaal 43, bij Ziggo op kanaal 501, bij T-Mobile op kanaal 260 en online via NPO Start.

De uitzending is ook te bekijken via NOS.nl, de NOS-app, NOS-Facebookpagina en ons YouTube-kanaal.