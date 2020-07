Automobilist rijdt door na aanrijden fietser in Honselersdijk

Een 29-jarige automobilist is vanochtend vroeg doorgereden nadat hij een fietser had aangereden in het Zuid-Hollandse Honselersdijk. De fietser, een minderjarige jongen, raakte door de aanrijding zwaargewond.

De jongen fietste samen met een vriend toen hij rond 04.30 uur van achteren werd aangereden. De tweede fietser kwam met de schrik vrij. De automobilist ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor.

Politieagenten die op weg waren naar de plek van het ongeluk zagen daar vlakbij een zwaar beschadigde auto staan. De 29-jarige bestuurder stond op straat, hij is aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol.

Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk.