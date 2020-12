Stevige kritiek op De Jong en Koeman: 'Kan niet slechter'

Ronald Koeman en FC Barcelona zijn na de Champions League-ontmoeting met Juventus in nog zwaarder weer beland. Daags na de 0-3 afstraffing is er stevige kritiek.

Met name in het dagblad Sport krijgt Koeman er flink van langs. "Zijn systeem werkt niet. De Nederlander heeft tijd nodig, dat is waar, maar het is ook zo dat de ideeën van Koeman tot nu toe niet succesvol zijn."

In AS zijn de pijlen eveneens op de trainer gericht. "Koeman vindt de oplossingen niet, er is geen leiderschap in het team en niemand probeert Messi op een andere manier te laten spelen. Barça is een bodemloze put."