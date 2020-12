Rus zit al maanden vast op verdenking van spionage in Denemarken

Een Rus die in Denemarken woont zit al sinds de zomer vast op verdenking van spionage. De man is vandaag aangeklaagd.

Volgens de aanklager zou de man onder meer informatie over Deense energietechnologie hebben verkocht aan een Russische veiligheidsdienst. Verder wil het Deense Openbaar Ministerie niets over de zaak of de verdachte kwijt.

Officieel is dus ook de identiteit van de Rus niet bekend, maar de Russische ambassade zegt in een reactie dat het om een man gaat. De ambassade noemt de beschuldiging van spionage een fout en hoopt dat de man zal worden vrijgelaten.

De zaak komt voor in Aalborg. Als de Rus wordt veroordeeld hangt hem een straf van maximaal zes jaar boven het hoofd. Ook is de kans groot dat hij zal worden uitgewezen.

Het is niet bekend wanneer de politie de vermoedelijke spionage op het spoor kwam. De openbaar aanklager stelt alleen dat "de zaak is gebaseerd op een groot onderzoek bij de politie-inlichtingendienst".