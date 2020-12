Nederlands elftal opent WK-kwalificatie uit tegen Turkije

Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije. De cyclus wordt afgesloten met een thuisduel met Noorwegen, op papier de andere belangrijke concurrent in groep G.

De tien poulewedstrijden worden alle gespeeld in 2021, verspreid over vier blokken. Montenegro, Letland en Gibraltar zijn de overige tegenstanders in de groep.

"Elk land dat in pot één zit, moet eerste worden in deze kwalificatie. Dat geldt voor ons ook. Ik vind dat we dat ook mogen uitspreken, gezien het talent dat we hebben", stelde bondscoach Frank de Boer onomwonden.

Nieuwe generatie

Het enige land in de poule dat naast Nederland tijdens deze eeuw ook al eens op een wereldkampioenschap actief was, is Turkije. In 2002 eindigde Turkije als derde op het WK in Japan en Zuid-Korea.

De start van de campagne oogt zwaar, met onder de eerste vier wedstrijden ook nog een bezoek aan Noorwegen. Martin Ødegaard en Erling Haaland zijn daar de gezichten van een nieuwe generatie die jaagt op de eerste WK-deelname in 24 jaar.

De eindronde in Qatar is van 21 november tot en met 18 december 2022.

Frank de Boer hield als speler gemengde gevoelens over aan de ontmoetingen met de aankomende tegenstanders: