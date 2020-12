Kampong ook in hoger beroep gestraft voor opstellen positieve Janssen

Het beroep dat Kampong had aangetekend tegen de straf voor het opstellen van de met corona besmette Jip Janssen is afgewezen. De straf die de Utrechtse hockeyclub eerder al kreeg opgelegd, drie punten in mindering en de wedstrijd tegen Tilburg overspelen, blijft daarom gehandhaafd.

Janssen stond op 25 september in Tilburg op het veld terwijl hij in afwachting was van de uitslag van een coronatest. In de rust bleek de Oranje-international positief te hebben getest, waarna hij halsoverkop huiswaarts keerde.

'Redelijk besluit'

De tuchtcommissie van de hockeybond achtte zichzelf vervolgens niet bevoegd om een straf uit te spreken, maar de competitieleiding van de KNHB besloot de club alsnog op eigen titel te straffen.

Kampong ging daartegen in beroep, maar de Commissie van Beroep van de KNHB is nu van oordeel dat de competitieleiding 'in redelijkheid tot haar besluit is gekomen'.