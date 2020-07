Trump houdt vuurwerkshow voor 4 juli, veroordeelt opnieuw 'geschiedvervalsers'

Op verschillende plekken in de VS werd Onafhankelijkheidsdag gevierd:

Terwijl in de meeste plaatsen in de VS de traditionele vuurwerkshows waren afgelast, hield de regering er na Trumps toespraak wel een in Washington. Burgemeester Muriel Bowser was daar fel op tegen en had gewaarschuwd dat een massabijeenkomst tegen de regels zou zijn. Veel mensen droegen geen mondkapjes en hielden weinig afstand van elkaar.

Trump, die veel kritiek krijgt op zijn coronabeleid, zei dat China verantwoordelijk moet worden gehouden voor de coronapandemie, omdat het er niet in is geslaagd de uitbraak onder controle te houden.

Ook claimde hij, zonder onderbouwing, dat 99 procent van de coronabesmettingen "totaal onschuldig" is, juist op een moment dat in veel staten een recordaantal nieuwe besmettingen is vastgesteld.

In zijn toespraak op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, 4 juli, heeft president Trump opnieuw benadrukt dat hij "radicaal links" zal verslaan. Hij veroordeelde in zijn toespraak in de tuin van het Witte Huis het neerhalen van standbeelden van historische figuren als een poging om de Verenigde Staten te gronde te richten.

Heldenverering

Net als in zijn toespraak aan de vooravond van de nationale feestdag, bij het monument Mount Rushmore, haalde Trump hard uit naar demonstranten tegen politiegeweld en rassenongelijkheid. Die willen met het omverhalen van standbeelden in zijn ogen de nationale geschiedenis uitwissen. "Er zijn altijd mensen die liegen over de geschiedenis om zelf aan invloed te winnen, mensen die willen dat we ons schamen voor wie we zijn. Hun doel is vernietiging."

Hij kwam terug op zijn plan om als hij in november wordt herkozen, een "National Garden of American Heroes" aan te leggen. Daarmee wil hij eer bewijzen aan de nationale helden van de Amerikaanse geschiedenis.

Zijn voornemen komt op een moment dat er een brede discussie speelt over de vraag of het gepast is om door te gaan met de verering van mensen, onder wie presidenten, die hebben geprofiteerd van slavenhandel of uitgesproken racistische denkbeelden hadden. Mensen voor wie in sommige gevallen standbeelden zijn opgericht of naar wie monumenten en straatnamen zijn genoemd. Op Trumps lijst van mensen die een plek in zijn park moeten krijgen staan geen oorspronkelijke bewoners van de VS of mensen van Latijns-Amerikaanse, Spaanse, Portugese of Aziatische afkomst.

Democratie bezoedelen

Ook Trumps Democratische tegenstander bij de presidentsverkiezingen, Joe Biden, liet van zich horen. Hij schreef ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag een opinieartikel voor NBC News, waarin hij Trump ervan beschuldigt dat die elke dag weer nieuwe manieren vindt om de democratie te bezoedelen en te ontmantelen. In de peilingen staat Biden in een aantal bepalende staten ver voor op Trump.

Aan zijn campagnefinanciers schreef Biden dat dit de kans is om mensen die arm zijn, mensen die geïsoleerd leven en die worden onderdrukt wat hij noemt hun deel van de Amerikaanse droom te geven.

Trump zei in zijn toespraak ook nog dat er ruim voor het eind van het jaar een medicijn of vaccin is tegen corona. Dat zou goed zijn voor de Amerikaanse economie en zijn kansen op herverkiezing vergroten.