Ook oud-voorzitter Van der Linden weg bij Forum voor Democratie

Hij blijft wel in de Eerste Kamer, op welke manier precies is nog niet duidelijk. Naar eigen zeggen staat hij nog steeds achter het partijprogramma van Forum. Bij zijn beslissing om te blijven speelt ook mee dat het na alle verschuivingen niet zeker is of er wel een opvolger voor hem is, omdat mogelijk niemand meer op de Forum-lijst staat die in de senaat wil.

Van der Linden heeft het afgelopen weekend zijn mede-bestuursleden een brief geschreven met zijn "grieven" over de gang van zaken en maandag heeft hij bedankt als lid.

'Autonoom functionerend'

Forum voor Democratie in Noord-Brabant gaat wat het noemt 'autonoom functionerend' verder binnen de partij. Dat heeft de Brabantse tak bekendgemaakt. Noord-Brabant is de enige provincie waar FvD in het provinciebestuur zit.

Volgens partijlid Hans Smolders neemt de partij geen afstand van partijleider Thierry Baudet en verandert er eigenlijk weinig, omdat de fractie in Brabant altijd al zelfstandig opereerde.

De fractie blijft het coalitieakkoord dat ze samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant hebben gesloten steunen, meldt Omroep Brabant. In een verklaring schrijft de fractie dat het nodig is "om in Brabant de vele kiezers die ons hun vertrouwen en een duidelijk mandaat hebben gegeven te blijven vertegenwoordigen" en "om in Brabant mee te blijven beslissen over Brabantse zaken."

Voormalige Forum-senatoren

Eerder deze week werd bekend dat Eerste Kamerlid Loek van Wely, die ook Statenlid voor Forum was, zich distantieert van Thierry Baudet. Hij heeft zich in de Eerste Kamer aangesloten bij de Fractie-Van Pareren, bestaande uit een aantal voormalige Forum-senatoren.

Forum voor Democratie was vorig jaar de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. FvD werd in Brabant de grootste partij na de VVD en kreeg dus een plek in de coalitie. In alle andere provincies kwam het ondanks de zege van FvD niet tot een samenwerking.