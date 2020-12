Struikelen de giganten Real en Inter over Mönchengladbach en Sjachtar?

Van de vier resterende tickets worden er twee vergeven in de 'finaleduels' Ajax-Atalanta (groep D) en RB Salzburg-Atlético Madrid (groep A). Hoe anders is de situatie in groep B, daar ligt alles nog helemaal open.

Het is al voor een groot deel duidelijk wie zich maandag mogen melden voor de loting van de tweede ronde van de Champions League. Twaalf van de zestien balletjes kunnen vast gevuld worden.

Om het abonnement op overwintering intact te houden moet Real winnen van Mönchengladbach of bij een gelijkspel hopen dat Sjachtar Donetsk verliest bij Inter.

Uitschakeling van Real Madrid zou historisch zijn. Nog nooit was de groepsfase het eindstation voor de Madrilenen, die al sinds 1998 vaste klant zijn in de knock-outfase van de Champions League.

Tegenstander Borussia Mönchengladbach staat juist op de drempel van een zeldzame kwalificatie. Een punt in Bernabeu is genoeg om voor het eerst sinds 1978 te overwinteren in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Het zou recht doen aan het indrukwekkende optreden van Gladbach dit Europese seizoen. De nummer zeven van de Bundesliga won met 6-0 en 4-0 van Sjachtar en had in de wedstrijden tegen Inter en Real Madrid veelal het beste van het spel.

Door late goals van Inter (90ste minuut) en Real (87ste en 93ste minuut) leverden die duels echter slechts één punt op.

Gladbach-coach Marco Rose is desondanks vol vertrouwen. "We willen deze kans grijpen. Real moet winnen. Zulke teams zijn vaak op hun best als er druk op staat. Maar ik vertrouw op mijn ploeg."