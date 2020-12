Zorgen om nieuwe invasieve exoot, gele bieslelie op 50 plekken in Nederland

Gele bieslelie - NH Nieuws

Boswachters in Nederland maken zich zorgen om de gele bieslelie, omdat die andere plantensoorten en bloemen verdrijft. De invasieve exoot komt voor zover bekend op zo'n vijftig plaatsen in het land voor en de verwachting is dat het er snel meer worden. Vooral in Zeeland veroorzaakt de plant problemen. "Dat komt waarschijnlijk doordat de plant goed gedijt in zoute grond", zegt boswachter Marijke Lieman tegen Omroep Zeeland. "Het probleem is dat hij andere planten overwoekert." Als er op plekken waar de plant groeit niet wordt ingegrepen door mensen, breidt de plant zich snel uit. "Dan hebben we straks op sommige plekken alleen maar gele bieslelies staan. Onze eigen planten hebben hun eigen schimmels, hun eigen insecten. Dus behalve dat we onze planten kwijt zijn, zijn we eigenlijk het hele ecosysteem van een plek kwijt." Op de Grevelingendam staan al duizenden bieslelies, verspreid over twee hectare. Staatsbosbeheer bekijkt nog hoe die plek bieslelie-vrij gemaakt kan worden. De plant moet echt helemaal weggehaald en verbrand worden om er zeker van te zijn dat de zaadjes zich niet verder verspreiden.

De gele bieslelie is een invasieve exoot, wat betekent dat de soort zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd én dat hij een bedreiging vormt voor inheemse soorten. Oorspronkelijk komt de gele bieslelie uit Amerika. In 2007 werd hij voor het eerst gezien in Nederland; in Brabant en Zeeland. De gele bieslelie heeft zwaardvormige bladeren met een lichtgroene kleur. Tussen april en de zomer heeft de plant stervormige gele bloemen. In de herfst worden de bladeren paars aan de randen. De plant is te koop bij het tuincentrum.