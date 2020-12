Vissersboot omgeslagen en gezonken op de Noordzee, drie opvarenden gered

Op de Noordzee is vanochtend een vissersboot omgeslagen en gezonken. De bemanning is gered.

De Kustwacht kreeg van de viskotter TH-10 een melding dat een andere kotter, de UK-171 Spes Salutis, was omgeslagen ten noorden van Schiermonnikoog. De driekoppige bemanning stond op de romp van het schip. De TH-10 heeft de bemanning aan boord genomen. Ze zijn gecontroleerd en maken het goed.

De reddingsboot Koning Willem I van de KNRM op Schiermonnikoog en het hulpverleningsvaartuig BMS Noorman zijn op de plaats van het ongeval, twintig mijl ten noorden van Schiermonnikoog. Zij nemen de geredde bemanningsleden over en brengen hen vervolgens aan land.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van het omslaan van het schip. Te zien is dat er olie uit de viskotter is gestroomd, meldt Scannernet.nl op Twitter. De boot zelf is inmiddels gezonken.