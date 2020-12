Racisme bij Staatsballett Berlin, eerste zwarte danseres vecht ontslag aan

De eerste zwarte danseres van het belangrijkste balletgezelschap in Berlijn, beschuldigt het prestigieuze Staatsballett van racisme. Chloé Lopes Gomes, een Franse met Algerijnse en Kaap-Verdische achtergrond, zegt dat haar regelmatig is verteld dat ze vanwege haar huidskleur niet in het gezelschap paste.

Afgelopen oktober kreeg ze te horen dat haar contract niet verlengd zou worden. Volgens de leidinggevenden was dat vanwege de coronacrisis. De 29-jarige ballerina trekt dat in twijfel en heeft een advocaat in de arm genomen om haar ontslag aan te vechten.

'Niet esthetisch'

Lopes Gomes trad in 2018 toe tot het corps de ballet. Haar balletmeesteres zou haar vanaf de allereerste dag hebben ingewreven dat ze niet in het gezelschap paste, haar huidskleur niet esthetisch was, en dat ze alleen was aangenomen om te laten zien dat het bedrijf "er ook zo-een heeft".

Ook dwong haar dansleraar de 29-jarige ballerina witte make up te dragen tijdens uitvoeringen van het Zwanenmeer, zodat ze "op zou gaan" in de groep. Hoewel ze dat weigerde en zich meerdere keren bij de directie beklaagde over racistische misdragingen van haar dansleraar en balletmeesteres, greep niemand in, zegt ze in een interview met The Guardian.

Ook haar mededansers namen het niet voor haar op: "Dansers leefden in angst om te worden ontslagen als ze klaagden", aldus de ballerina. "Er is bij het gezelschap geen veilige manier voor dansers om discriminatie of mishandeling te melden."