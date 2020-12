Lof voor PSG en Basaksehir: 'Uit schandalige woorden is sterke daad geboren'

Scheidsrechter Ovidiu Hategan in discussie met Demba Ba - ProShots

"Als de vierde official schuldig wordt bevonden, kan hij alleen maar levenslang worden geschorst." Voormalig Oranje-international Nigel de Jong liet geen spaan heel van de man die dinsdagavond tijdens het Champions League-duel tussen Paris Saint-Gremain en Basaksehir een racistische opmerking zou hebben gemaakt richting Pierre Webó, assistent-trainer van de Turkse club. De Jong was als analist bij de sportzender beIN Sports getuige van de gebeurtenissen in de Franse hoofdstad en typeerde het incident als "een van de ergste zaken in het voetbal". "Iedere persoon, op of naast het veld, die zich racistisch uitlaat, zit fout", zei De Jong. "Maar als het gebeurt door een official, die er is om de veiligheid van de spelers en de waarden van het voetbal te beschermen en door de UEFA is aangesteld om de wedstrijd te leiden, is dat een complete schande."

"Deze wedstrijd wordt een mijlpaal in de geschiedenis", stelt voormalig Frans international Olivier Dacourt vanmorgen in de Franse sportkrant L'Équipe. Dacourt noemt het een krachtig signaal dat de spelers eensgezind van het veld stapten nadat Webó racistisch bejegend was door vierde official Sebastian Coltescu. De wedstrijd in Parijs werd na dertien minuten stilgelegd, nadat Webó was weggestuurd door de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. De assistent-coach had woedend gereageerd op Coltescu, eveneens uit Roemenië, die hem met 'negro' had aangeduid. "Waarom moet je, als je een zwarte man noemt 'deze zwarte man' zeggen", vroeg de emotionele Basaksehir-invaller Demba Ba, die zelf zwart is, bij herhaling aan de vierde official. Mbappé laat zich gelden Na veel tumult en lange woordenwisselingen, waarbij ook PSG-sterspeler Kylian Mbappé zich liet gelden ("We kunnen niet spelen met deze man"), besloten beide ploegen naar de kleedkamer te vertrekken en werd de wedstrijd gestaakt.

Ook de Braziliaan Neymar, die andere vedette van de Franse kampioensploeg, liet via Twitter van zich horen.

"Het was een zeer moedig gebaar van alle spelers toen ze op de hoogte waren gesteld van de schandalige opmerkingen van de official", aldus Dacourt, die ook de regisseur is van een documentaire over racisme in het voetbal. "Uit deze schandalige woorden is een sterke daad geboren. Het is allemaal zeer betreurenswaardig wat er gebeurde, maar we hebben iets groots en moois gezien met de unanieme reactie van alle spelers." Gary Lineker, voormalig Engels international en thans presentator bij de BBC, toonde zich verbijsterd toen hij vernam wie de aanstichter van het incident was geweest: "De vierde official? Mijn hemel." Belangrijke boodschap Dat laatste schokte ook Piara Powar, de directeur van het antidiscriminatienetwerk Fare dat is opgezet om discriminatie en racisme in het Europese voetbal tegen te gaan. "Als officials geen normen kunnen stellen met hun eigen gedrag, kun je er niet op vertrouwen dat ze racisme op het veld of op de tribune kunnen aanpakken." Daarentegen was Powar opgetogen over de handelswijze van de spelers. "Dat Basaksehir en PSG samen het veld hebben verlaten, is een belangrijke boodschap voor heel Europa. Veel spelers hebben genoeg van de halve maatregelen om racisme aan te pakken en zijn meer dan ooit bereid om gebruik te maken van hun recht om een wedstrijd te stoppen."

De wedstrijd Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir wordt woensdag (18.55 uur) onder leiding van Danny Makkelie hervat

Dat de Roemeense boosdoener Coltescu zich verweerde door te stellen dat hij het Roemeense woord voor zwart ('negru') bezigde en dus niet het omstreden 'negro', maakte geen indruk op Powar. "Ook door de nationale antidiscriminatieorganisatie in Roemenië wordt het als racistisch beschouwd als een speler wordt aangesproken op zijn huidskleur. Er zijn geen twee meningen. Onbedoeld racisme is nog steeds racisme." Geen week zonder racisme-incident "Dat spelers weglopen is een stap in de goede richting", zei Rio Ferdinand, de oud-verdediger van Engeland en Manchester United, op de Engelse televisie. Hij had afgelopen weekend ook gezien hoe bij de Engelse Championship-wedstrijd Millwall-Derby County spelers die knielden als steunbetuiging aan Black Lives Matter door Millwall-supporters werden uitgejoeld. "We hebben Millwall gehad en nu de wedstrijd van PSG, allemaal in dezelfde week. Er gaat op dit moment geen week voorbij zonder een racisme-incident. Maar het kan niet alleen aan hen worden overgelaten." De UEFA, die op z'n website een statement plaatste - "Voor racisme, en discriminatie in al zijn vormen, is geen plaats in het voetbal" -heeft een "grondig onderzoek" naar het incident bij PSG-Basaksehir aangekondigd. Het restant van de wedstrijd wordt vanavond uitgespeeld onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie, die als vervanger voor de Roemeen Hategan is aangesteld.