Rechter wijst verzoek Greenpeace af: geen strengere eisen aan steun KLM

De Nederlandse staat hoeft geen strengere duurzaamheidseisen te stellen aan de steun die het luchtvaartmaatschappij KLM geeft. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding dat door Greenpeace was aangespannen. De milieuorganisatie wilde dat de steun zou stoppen als die eisen er niet komen.

Maar de rechtbank zegt dat "in het kader van een ongekende crisissituatie" de staat bij het nemen van maatregelen "een grote mate van beleidsvrijheid" heeft. Daarnaast wijst de rechter erop dat dit soort besluiten "bij uitstek" behoren tot het "domein van de uitvoerende macht". Ook vindt de rechtbank dat de rechter, zeker in kort geding, zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van het handelen van de staat.

In een reactie laat Greenpeace weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. "Dit is een verlies voor het klimaat." De milieuorganisatie zegt dat de uitspraak hen motiveert om "dubbel zo hard actie te blijven voeren". Of Greenpeace in beroep gaat is nog onduidelijk. Een woordvoerder zegt dat de organisatie zich nog beraadt op eventuele vervolgstappen.

CO2-uitstoot

KLM zou de CO2-uitstoot de komende tien jaar met 7,6 procent moeten terugdringen. Maar dit is geen voorwaarde voor het krijgen van staatssteun van 3,4 miljard euro. Dat vindt de milieuorganisatie dus verkeerd.

Op de zitting vorige maand sprak de advocaat van Greenpeace van "maatschappelijk onbetamelijk handelen". De landsadvocaat bracht daar tegenin dat de staatssteun een economische maatregel is, die als doel heeft het bedrijf overeind te houden. Het is geen klimaatmaatregel.