Onderzoek op Noordzee na melding overboord geslagen containers

De Duitse kustwacht doet onderzoek op de Noordzee na melding van overboord geslagen containers. Die zouden op de bodem van de zee zijn gezien, zo'n 100 mijl ten noorden van Schiermonnikoog. De melding kwam gisteravond binnen.

Duitse schepen zijn onderweg naar de locatie waar de containers zijn gezien. De opsporing ligt bij de Duitse kustwacht omdat het om het Duitse deel van de Noordzee gaat.

"Het gaat nog enkele uren duren voordat de onderzoekers arriveren", zegt een woordvoerder van de Duitse autoriteiten in Cuxhaven. "Volgens de melder gaat het om zo'n honderd overboord geslagen containers. Het is niet duidelijk van welk schip ze afkomstig zijn."

De Nederlandse kustwacht bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan. "We hebben de melding ook binnengekregen. Een visserschip meldde zeker vijf containers te hebben gezien met een sonar", zegt een woordvoerder. Volgens hem is de kans niet groot dat de containers naar het Nederlandse deel van de Noordzee drijven.

Vier grote objecten

De melding is gedaan door vissersboot UK-45. Ook andere vissers denken de containers te hebben gezien. "We zitten met de hele vissersvloot in een wrakkenapp. Als er iemand blijft haken en schade heeft aan netten dan zetten we de positie daarin", zegt een visser tegen RTV Noord.

Na de melding heeft ook hij grote objecten op de bodem zien liggen. "Ik heb een goede sonar met sidescan aan boord en zie alles liggen op de bodem. Ik kan 140 meter diep kijken en heb vier grote objecten op de bodem gezien. Daar hoefde ik niet voor te zoeken, die kwam ik zomaar tegen."