3,7 miljard euro aan extra steunmaatregelen kabinet

Het kabinet ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Het trekt 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe maatregelen. Zo komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij gesloten zijn.

Het kabinet zegt met de uitbreiding zoveel mogelijk te willen voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig invloed heeft op delen van de economie. "Hoewel de verwachtring is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Daarom zet het kabinet de steun voort."

Extra steun voor bedrijven met grote omzetverliezen

De tegemoetkoming voor bedrijven met grote omzetverliezen wordt verhoogd. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de subsidie tussen de 50 en 70 procent. Idee daarachter is dat bedrijven met de grootste verliezen de meeste steun krijgen. Het kabinet denkt daarbij bijvoorbeeld aan cafés. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 oktober.

De NOW-regeling voor inkomenssteun blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het laatste kwartaal van dit jaar. Verder komt er een nieuwe regeling voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, de zogenoemde 'TONK'.

Die moet tijdelijke ondersteuning bieden voor noodzakelijke kosten als die door een terugval in het inkomen niet meer kunnen worden betaald. Het kan bijvoorbeeld gaan om zelfstandigen die veel opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. De uitkering loopt via de gemeenten en moet nog worden uitgewerkt.

Sturen in de mist

Vorige week werd al duidelijk dat het kabinet extra maatregelen in petto had. Bij de presentatie van de plannen zei minister Hoekstra van Financiën vandaag dat het bij het noemen van de precieze financiële gevolgen voor het rijk "sturen in de mist" blijft. Hij wees erop dat er steeds weer factoren zijn die het beeld veranderen.

Bovenop de verwachte 3,7 miljard euro aan extra uitgaven houdt het kabinet rekening met een bedrag van zo'n 2,5 miljard aan uitstel van belastingen. Maar het rekent erop dat die 2,5 miljard later alsnog wordt betaald.

Vouchers verzilveren

Het kabinet bevestigde ook dat het samen met de reisbranche werkt aan "een voucherkredietfaciliteit". Die moet ervoor zorgen dat mensen ontvangen vouchers vanwege het niet doorgaan van reizen kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. "De contouren zijn inmiddels uitgewerkt en de Europese Commissie moet zich er ook nog over buigen."