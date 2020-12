Bijna miljoen werkenden kan crisisklap amper opvangen

Uit een omvangrijk onderzoek blijkt dat bijna 1 miljoen werkenden de kans loopt om bij deze crisis in de problemen te komen. Een groot deel van die groep heeft een flexibel contract. Ze hebben amper geld achter de hand, terwijl ze een groter risico lopen om hun baan kwijt te raken.

Al vaker dit jaar is gewaarschuwd voor de positie van flexwerkers en dat doet de Algemene Rekenkamer in het onderzoek opnieuw. Werknemers die werken met een tijdelijk contract of als uitzendkracht of flexkracht hebben relatief vaak minder dan 1000 euro achter de hand. Die groep heeft ook geen partner die genoeg geld binnenbrengt om van rond te komen.

In het onderzoek is gekeken naar het inkomen van bijna alle werkenden over de periode 2010 tot en met 2017. 20 procent van alle flexwerkers had over die periode nauwelijks een buffer opgebouwd. Bij zelfstandigen is dat 9 procent en onder mensen met een vast contract 10 procent.

Veel jongeren werken met tijdelijke contracten. Zo'n 40 procent is tussen de 35 en 65 jaar. Ook die mensen bouwen structureel minder buffers op dan leeftijdsgenoten met een vast contract. Bij het uitbreken van de coronacrisis hebben veel bedrijven tijdelijke contracten opgezegd en hebben ze afscheid genomen van uitzendkrachten.

Flexibilisering tegengaan

Eerder waarschuwden onder meer de Autoriteit Financiële Markten, het Nibud en het Centraal Planbureau dat flexibele krachten een relatief groot risico lopen bij een crisis.

Een commissie adviseerde het kabinet begin dit jaar om de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het kabinet zei vorige maand die conclusie te ondersteunen, maar concrete maatregelen zijn nog niet genomen. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil voorbereidingen treffen, zodat een volgend kabinet wel maatregelen kan doorvoeren.