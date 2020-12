Waarschuwing voor dichte mist in bijna hele land vanochtend, veel spitsstroken dicht

Het KNMI heeft vanochtend gewaarschuwd voor dichte mist die in vrijwel het hele land voorkwam. De spitsstroken waren daarom op veel wegen dicht. Ook de ANWB gaf een verkeerswaarschuwing vanwege de mist. Doordat de temperatuur op sommige plaatsen rond het vriespunt lag, kon het lokaal ook glad zijn.

Inmiddels in de mist op de meeste plaatsen wat minder dicht geworden. "We zien steeds meer via onze camera's", meldt Rijkswaterstaat op Twitter. "In het zuiden is de mist al opgetrokken. Met uitzondering van het zuid(west)en en Groningen moet je nog wel rekening houden met een zicht minder dan 200 meter."

Rond 11.00 uur was er volgens het KNMI in het midden en noorden op veel plaatsen nog wel mist, maar het weerinstituut verwacht dat die in de loop van de dag geleidelijk optrekt. De mist gaat dan over in (laaghangende) bewolking.

Slecht zicht

"Tot en met 09.00 uur kan het sterk mistig blijven en zijn veel spitsstroken gesloten", meldde Weerplaza vanochtend. "Met uitzondering van het noordoosten is in het hele land het zicht soms minder dan 100 meter."

De mist kan leiden tot slecht zicht en gevaarlijke rijomstandigheden. De ANWB adviseert bestuurders dan ook om hun snelheid aan te passen en afstand te houden. "Bij mist verdubbel je de afstand tot je voorganger en je halveert je snelheid. Hierdoor heb je veel meer tijd om te handelen als er iets onverwachts gebeurt."

Plaatselijk was het zicht vanochtend soms 50 meter, meldde Rijkswaterstaat op Twitter: