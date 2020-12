Waarschuwing voor dichte mist in bijna heel het land, veel spitsstroken dicht

"Tot en met negen uur kan het sterk mistig blijven en zijn veel spitsstroken gesloten", meldt Weerplaza. "Met uitzondering van het noordoosten is in het hele land het zicht soms minder dan 100 meter."

Op sommige wegen zorgt de dichte mist voor vertraging. Zo gebeurde er onder meer op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen een ongeluk tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. Daar kantelde een camper. Ook op de A2 naar Utrecht moest de afrit Rosmalen worden afgesloten om een auto te bergen.

De verwachting is dat de mist in de loop van de dag overgaat in de laaghangende bewolking. Weerplaza verwacht dat het zicht op de weg in de loop van de ochtend verbetert. Eerst in het westen van het land. In de middag trekt de mist ook op andere plaatsen op.