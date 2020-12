De 90 minuten tegen Atalanta vormen kruispunt voor ambities Ajax

Ajacieden Mazraoui (links), Tadic en Neres - Pro Shots

Ajax moet vanavond in de Johan Cruijff Arena winnen van Atalanta om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Niet alleen vanwege het sportieve aspect ("Ajax moet structureel aanhaken bij de Europese top"), maar ook uit financieel oogpunt. De finaleplaats in de Europa League in (2017) en een halvefinaleplaats in de Champions League (2019) hebben het verwachtingspatroon van Ajax immers nieuw leven ingeblazen. Europese top "Wij willen structureel aanhaken bij de Europese top: halve finale of finale in de Europa League of overwinteren in de Champions League." Algemeen directeur Edwin van der Sar wond er geen doekjes om, zo'n anderhalf jaar geleden. Deze uitspraak werd nog een aantal keer herhaald.

De Champions League is logischerwijs veel lucratiever dan de Europa League. Eenmaal aanwezig bij de laatste zestien kan de kassa helemaal gaan rinkelen. Een plek in de kwartfinales levert een club 10,5 miljoen euro op. De halve finales nog eens 12 miljoen euro en een finaleplaats 15 miljoen euro. De winnaar krijgt nog eens 7,5 miljoen euro extra aan premies. In de Europa League liggen die bedragen aanzienlijk lager. De UEFA stelt 500.000 euro beschikbaar voor alle clubs die de zestiende finales halen, 1,1 miljoen voor de achtste finales, 1,5 miljoen voor de kwartfinales, 2,4 miljoen voor de halve finales, 4,5 miljoen voor de finale en nog eens 4 miljoen voor de winnaar.

Vorig seizoen beleefde Ajax opnieuw een sterk Champions League-avontuur en leek alles goed te gaan. Ajax won met 0-3 in Valencia, versloeg Lille tot twee keer toe en speelde spectaculair gelijk in Londen tegen Chelsea: 4-4. In de laatste groepswedstrijd lag Ajax op poleposition, maar ging het in de Johan Cruijff Arena mis tegen Valencia. De Spaanse ploeg won met 0-1 en Ajax moest verder in de Europa League. De dreun kwam hard aan en werkte nog lang door in Amsterdam, gaf Erik ten Hag dinsdag op de persconferentie nog toe.

Hakim Ziyech ligt er een jaar geleden verslagen bij, na de 0-1 tegen Valencia - ANP

'Het glorieuze tijdperk van Ajax dat geen tijdperk was', kopte de Volkskrant een jaar geleden. AD beschreef het in soortgelijke woorden: 'Verlies van Ajax kan zomaar einde van tijdperk zijn'. Ajax kan en wil tegen Atalanta aantonen dat de Amsterdamse club bij de beste zestien ploegen van Europa hoort. Eenzelfde scenario als vorig jaar ligt op de loer, al telt nu alleen een overwinning.

Het zal ook een welkome financiële injectie betekenen. Een groepswedstrijdzege levert de club 2,7 miljoen euro op. En een zege betekent dat Ajax is geplaatst voor de volgende ronde. Dat zorgt voor nog eens 9,5 miljoen euro. Een flink geldbedrag dat als geroepen komt in een coronajaar. Ter illustratie: alleen al aan Europese recettes (kaartverkoop) loopt Ajax zo'n 6 miljoen euro mis. Vorig jaar, met in totaal zes Europese thuiswedstrijden, kon Ajax ruim 10 miljoen euro bijschrijven. Wedstrijd van 12 miljoen Het wordt tegen Atalanta dus een wedstrijd van 12 miljoen. Dat zal vanavond ongetwijfeld door het hoofd van de penningmeester spelen, maar bij de trainer zorgt het niet voor extra druk. "Ik voel die financiële druk niet, maar wij leggen onszelf druk op", zei Ten Hag dinsdag. "Want wij willen bij de beste zestien van Europa horen en we zullen er alles aan doen om erbij te blijven." Ten Hag weet dat de miljoenen belangrijk zijn voor de club, maar denkt als trainer vooral ook aan de ontwikkeling van zijn team en de uitstraling van de Europese top. "Het Champions League-platform is ons leven en daar willen we alles voor geven. Dan sta je in de spotlights en daar houden wij van."