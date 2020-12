Rutte: sluiten parkeergarages is een optie • Minister VS belooft Biden info over vaccins

Diederik Gommers is bang voor een verdere stijging van het aantal coronabesmettingen, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De IC-arts die ook lid is van het OMT zegt dat hij zijn hart de komende dagen vasthoudt. "Als de cijfers verder stijgen, kunnen we in een derde golf belanden. Dat kunnen we in het ziekenhuis niet hebben. Het verplegend personeel kan niet op adem komen, terwijl dat eigenlijk wel moet."

Het kabinet stelt 58,5 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren, stelt het kabinet. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Een kopje koffie, chocola langsbrengen of een snorretje tekenen op een raam bij een verpleeghuis: het zijn kleine gebaren die grootse effecten kunnen hebben. En juist dat is wat het initiatief #eenkleingebaar wil bereiken. Humanitas is een van de intiatiefnemers. Met de hashtag worden "kleine gebaren met grote gevolgen" op sociale media gedeeld, zegt Kiki Ronday van Humanitas. "We hebben allemaal behoefte aan positiviteit. Met dit kleine gebaar zie je hoe makkelijk het is om iets voor een ander te doen en dat is belangrijk."

