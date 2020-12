RIVM hoorde pas deze week over halvering vaccins • Miljardensteun voor bedrijfsleven

Farmaceut Pfizer heeft het RIVM pas op 7 december laten weten dat er minder vaccins worden geleverd in december en januari. Pas gisteren is bekend geworden wat het definitieve aantal is: 507.000 voor Nederland in de eerste week van januari, in plaats van een miljoen.

Volgens een woordvoerder van Pfizer waren er onverwachte problemen met de leveringen van grondstoffen. Daarom is er in november een wereldwijde aanpassing geweest van het aantal vaccins dat de fabrikant kan leveren in 2020, van 100 naar 50 miljoen. Volgens de woordvoerder betekent dat dat alle landen met een contract evenredig minder doses krijgen.

Gisteren bleek dat half november al bekend was dat Pfizer wereldwijd maar 50 miljoen vaccins kon leveren, in plaats van de toegezegde 100 miljoen en dat de Europese Unie met het oude getal was blijven rekenen. Toen minister De Jonge op 1 december bekend maakte dat Nederland een miljoen vaccins zou krijgen, was die informatie al achterhaald.

Maar De Jonge wist op dat moment nog van niets, omdat Pfizer het RIVM niet van de halvering op de hoogte had gebracht. De halvering van de productie was op 9 november wel bekendgemaakt in een persbericht van Pfizer, maar dat bericht werd pas vorige week opgemerkt door internationale media. De Jonge ging er op 1 december nog van uit dat Pfizer voor het einde van het jaar bijna 1 miljoen vaccins kon leveren.

Pfizer heeft er alle vertrouwen in dat de beloofde leveringen in 2021 wel gewoon doorgaan. Dat gaat om 1,3 miljard doses wereldwijd en zo'n 1,7 miljoen doses in februari en maart voor Nederland.

Niet een miljoen, maar 500.000 BioNTech/Pfizer-vaccindoses in januari