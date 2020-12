IC-arts Gommers bang voor derde golf • Kabinet stelt 58 miljoen beschikbaar voor jongeren

Aankomend president Joe Biden van de VS wil in de eerste 100 dagen van zijn bewind ten minste 100 miljoen Amerikanen tegen corona laten vaccineren. Dat zei hij bij de presentatie van zijn kabinet en zijn plan om de uitbraak in de VS de baas te worden. In dezelfde periode moeten alle scholen in het land weer opengaan.

Ook herhaalde hij dat de regels voor het dragen van mondkapjes worden aangescherpt. "In 100 dagen kunnen we de ontwikkeling van de ziekte beïnvloeden en het leven voor de Amerikanen verbeteren", zei hij op een persconferentie in zijn woonplaats Wilmington. "Wat je politieke overtuiging ook is, draag 100 dagen lang een mondkapje." Biden vroeg het Congres alle middelen beschikbaar te stellen die voor de vaccinatiecampagne nodig zijn.

De eerste maanden van Bidens presidentschap zullen in het teken staan van de coronabestrijding. Meer dan 283.000 Amerikanen zijn aan de gevolgen van de ziekte overleden en miljoenen Amerikanen zijn hun baan kwijt door de economische crisis.