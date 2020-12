3,7 miljard extra steun voor bedrijfsleven • Voor 1 mln. werkenden dreigt geldnood

De verpleeghuizen kunnen "meer zorg die op ze afkomt niet hebben; de rek is eruit". Dat zei bestuurslid Conny Helder van zorgkoepel Actiz in een nieuwe briefing voor Tweede Kamerleden. De ouderenzorg worstelt sowieso al met een tekort aan 50.000 personeelsleden en in deze coronatijd ligt het ziekteverzuim op 10 procent. Normaal is dat 7 procent.

Op dit moment zijn nog niet alle 1273 covidbedden in de verpleeghuizen bezet, maar ook daar is de huidige versnelling van de uitbraak te zien. "We zien een besmettingsgraad van 30 tot 40 procent in sommige verpleeghuizen in bijvoorbeeld Brabant", zei Helder.

RIVM: 'zorgwekkende stijging', 27 procent meer besmettingen