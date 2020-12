Verdwijning Ilicic was mysterie, tegen Ajax is Atalanta's sterspeler er weer

Josip Ilicic - AFP

Bijna twee maanden was Josip Ilicic spoorloos. Een periode waarin de wildste verhalen over de Sloveense sterspeler van Atalanta Bergamo de ronde deden. Er werd zelfs getwijfeld of hij ooit nog op het veld zou terugkeren. Vanavond staat hij er weer, als zijn Noord-Italiaanse club tegen Ajax strijdt om overwintering in de Champions League. De precieze reden van zijn afwezigheid is nog steeds niet naar buiten gebracht. En of hij kort na zijn rentree al in staat is zijn stempel te drukken, moet nog blijken. "Ik was sceptisch of hij ooit terug kon komen op niveau, maar nu heb ik er veel meer vertrouwen in", aldus trainer Gian Piero Gasperini. "Met hem erbij zijn we een stuk sterker." Onvoorspelbare factor In alles is de 32-jarige Ilicic de meest onvoorspelbare factor binnen de lijnen, maar wel de spelverdeler die van provincieclub Atalanta een serieuze uitdager maakte van de gevestigde orde in Italië. En van Europa, maar aan de finalerondes van de Champions League deed hij al niet meer mee afgelopen seizoen.

Quote Hij is net zo wendbaar als Lionel Messi, maar dan met een lichaam van 1 meter 90. Marten de Roon

Volop in de race om de prijzen verdween Ilicic vanwege persoonlijke redenen. Hij zou zijn vrouw met een ander hebben betrapt. Jeugdtrauma's zouden hebben opgespeeld bij het zien van al het leed in de door corona zo zwaar getroffen regio Lombardije. Als kind ontvluchtte Ilicic immers oorlogsgebied in het voormalige Joegoslavië. Later klonken er geluiden dat hij met een zware depressie zou kampen. Niet voor de eerste keer. Twee jaar geleden vreesde hij bij heftige koorts voor zijn leven, in een periode waarin zijn toenmalige Fiorentina-ploeggenoot Davide Astori overleed. Frivool binnen de lijnen Maar hoe zwaarmoedig zijn persoonlijke verhaal ook wordt geschetst, zo frivool presenteert hij zich binnen de lijnen. Vaak ook dromerig en nonchalant, maar in zijn nadagen haalt hij onder het strenge bewind van Gasperini een rendement uit zijn spel waarmee hij zich kan meten met de allergrootsten. Illicic is de kunstenaar in het extreem aanvallende strijdplan van Atalanta, wat hem de bijnaam 'Il Professore' heeft opgeleverd. "Hij is net zo wendbaar als Lionel Messi, maar dan met een lichaam van 1 meter 90", omschreef ploeggenoot Marten de Roon hem. "Het is een aparte speler."

Josip Ilicic met Marten de Roon - EPA

Een extreme laatbloeier bovendien. Op zijn 22ste werd hij voor 80.000 euro door Branik Maribor opgepikt, waarna hij in een paar weken een transfer naar de Serie A verdiende. Edwin de Graaf speelde destijds met het Schotse Hibernian FC in de voorronde van de Europa League tegen het Maribor van Ilicic. "Een ongelooflijk dynamisch team, we werden zeker in de uitwedstrijd helemaal tureluurs gespeeld", herinnert de huidige assistent-coach van NAC zich nog goed. Transfer naar Palermo Ilicic was niet te stoppen. Scoorde. Strooide met mooie passjes. Nadat hij in de volgende ronde ook tegen Palermo zijn kunsten had vertoond, legde de Italiaanse club een dag na de wedstrijd een paar miljoen euro voor hem op tafel. "Als je uitgeschakeld wordt in zo'n Europees toernooi, blijf je toch altijd wel even kijken hoe die jongens het er in de volgende rondes vanaf brengen", zegt De Graaf. "Mooi dat hij nu uiteindelijk hier weer opduikt op het hoogste podium."

29 januari 2013: Jasmin Kurtic, Josip Ilicic en Paulo Dybala bij Palermo - AFP

En Ilicic heeft nog wel wat reserves voor op zijn oude dag. Hij is zuinig geweest op zijn lange lijf. Of was gewoon aartslui, zoals sommige trainers hem noemden. "Met alle respect voor Atalanta, maar Josip had eigenlijk voor Juventus, Internazionale of AC Milan moeten spelen", zei landgenoot Zlatko Zahovic, de topscorer aller tijden van Slovenië. En tevens de man die hem als technisch directeur van Maribor een kans gaf op een mooi podium. Geen noemenswaardige prijs Op de Sloveense beker na heeft Ilicic echter geen noemenswaardige prijs gewonnen als clubvoetballer. Hans Hateboer zag hem dat met Atalanta ook niet meer doen. Tot woede van zijn trainer Gasperini, meldde Hateboer aan het begin van dit seizoen dat de rek er bij de club wel uit was, na de derde plaats in de competitie van vorig seizoen. En daarbij ook nog die fraaie kwartfinaleplaats in de Champions League, mede door de vier goals van Ilicic in Valencia.

10 maart 2020: Josip Ilicic na zijn vier CL-treffers tegen Valencia - AFP

Maar stilletjes is de man die Atalanta weer wat magie kan geven teruggekeerd. Mede door zijn belangrijke goal op Anfield in het gewonnen duel met Liverpool, heeft Atalanta aan een gelijkspel in de Johan Cruijff Arena al genoeg om te overwinteren in de Champions League. En zo maakt hij stiekem alweer het verschil, zoals in de top de kleinste details de doorslag kunnen geven.