Weer ontploffing in Poolse supermarkt, nu in Beverwijk

In het winkelcentrum De Beverhof in Beverwijk is vannacht een ontploffing geweest. De gevel van een Poolse supermarkt is beschadigd en stenen liggen op straat aan de kant van het Slangenwegje. De ontploffing was om kwart over vijf.

De politie onderzoekt de veiligheid en zal een sporenonderzoek instellen: