Opnieuw ontploffing in Poolse supermarkt, van zelfde eigenaar als die in Aalsmeer

Er is opnieuw een ontploffing geweest bij een Poolse supermarkt, dit keer in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. De winkel, die officieel nog niet was geopend, is van dezelfde eigenaar als de supermarkt in Aalsmeer waar gisteren een ontploffing was.

De ontploffing was aan het einde van de nacht om 05.15 uur. In de verre omtrek was een enorme knal te horen, waarna de politie werd gewaarschuwd.

De gevel aan de achterkant van de supermarkt is zwaar beschadigd, maar er is geen instortingsgevaar, zegt de politie. Ook is er niemand gewond geraakt. Er wonen geen mensen in of vlakbij het winkelcentrum.

Eigenaar aangeslagen

De eigenaar van de getroffen winkels, Mohamad Mahmoed, is aangeslagen door deze tweede ontploffing. Hij is ervan overtuigd dat de daders het op hem hebben gemunt en dat er geen sprake is van toeval.

Hij heeft geen idee wie erachter zit. "Echt niet. Ik weet niet welke kant ik uit moet kijken." Op de vraag of hij is bedreigd geeft hij een ontkennend antwoord.

Mahmoed en zijn broer hadden de vestiging in Beverwijk op 18 december willen openen. Gisteren besloten ze al om die opening uit te stellen, na de ontploffing in Aalsmeer.

De omgeving van de winkel is afgezet, maar het winkelcentrum is wel opengegaan. Ook de markt in de buurt van het winkelcentrum gaat door.

De politie onderzoekt de veiligheid en doet een sporenonderzoek: